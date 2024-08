Schwacher Handel in Zürich: So steht der SLI aktuell

Der SLI wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,02 Prozent auf 1 971,08 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,244 Prozent stärker bei 1 976,21 Punkten in den Handel, nach 1 971,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 968,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 981,56 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,39 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 1 984,07 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.05.2024, den Stand von 1 950,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 732,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,77 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Temenos (+ 0,68 Prozent auf 59,30 CHF), Sonova (+ 0,62 Prozent auf 291,90 CHF), Swiss Re (+ 0,60 Prozent auf 108,95 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 99,32 CHF) und Logitech (+ 0,36 Prozent auf 77,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-1,96 Prozent auf 1,07 CHF), VAT (-1,04 Prozent auf 428,90 CHF), Straumann (-0,75 Prozent auf 125,50 CHF), SGS SA (-0,60 Prozent auf 93,12 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 256,70 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 778 329 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,891 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

