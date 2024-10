Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt letztendlich nach

Am Montag ging es im SPI via SIX schlussendlich um 0,52 Prozent auf 16 310,29 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,211 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 16 368,85 Punkte an der Kurstafel, nach 16 394,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 16 425,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 297,25 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 15 893,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Stand von 16 153,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der SPI-Kurs 13 568,75 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,95 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Molecular Partners (+ 28,09 Prozent auf 5,70 CHF), Relief Therapeutics (+ 15,53 Prozent auf 6,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,74 Prozent auf 0,08 CHF), Sandoz (+ 4,62 Prozent auf 38,47 CHF) und Thurgauer Kantonalbank (+ 2,44 Prozent auf 126,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil HOCHDORF (-8,03 Prozent auf 0,55 CHF), Evolva (-7,95 Prozent auf 0,81 CHF), Xlife Sciences (-4,74 Prozent auf 26,10 CHF), ARYZTA (-4,57 Prozent auf 1,61 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4,25 Prozent auf 18,04 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die ARYZTA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 10 379 620 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 254,287 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die CPH Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

