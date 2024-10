Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich leichter

Der SPI sank am Dienstag.

Der SPI sank im SIX-Handel letztendlich um 0,71 Prozent auf 16 194,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,221 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,227 Prozent auf 16 273,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 310,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 273,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 140,92 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Stand von 15 893,12 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, bei 16 325,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 13 568,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Evolva (+ 8,64 Prozent auf 0,88 CHF), Perrot Duval SA (+ 8,40 Prozent auf 64,50 CHF), HOCHDORF (+ 8,00 Prozent auf 0,59 CHF), Gurit (+ 7,78 Prozent auf 22,85 CHF) und Addex Therapeutics (+ 6,06 Prozent auf 0,08 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-18,40 Prozent auf 14,72 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,62 Prozent auf 0,10 CHF), Logitech (-6,49 Prozent auf 71,80 CHF), Relief Therapeutics (-6,23 Prozent auf 5,72 CHF) und Vetropack A (-2,78 Prozent auf 29,75 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI weist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 469 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 254,993 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at