Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert zum Start des Montagshandels

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,20 Prozent schwächer bei 16 290,51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,200 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,380 Prozent auf 16 261,44 Punkte an der Kurstafel, nach 16 323,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 290,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 258,10 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, den Stand von 16 504,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Stand von 15 919,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der SPI bei 14 368,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 6,86 Prozent auf 7,48 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,02 Prozent auf 19,08 CHF), Idorsia (+ 2,75 Prozent auf 1,64 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,94 Prozent auf 7,90 CHF) und Meier Tobler (+ 1,86 Prozent auf 27,35 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Meyer Burger Technology (-10,98 Prozent auf 1,54 CHF), Evolva (-4,38 Prozent auf 0,83 CHF), SGS SA (-1,58 Prozent auf 93,68 CHF), TX Group (-1,40 Prozent auf 140,40 CHF) und EFG International (-1,04 Prozent auf 11,42 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 183 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 247,409 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

