Schwacher Handel in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der SPI setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 16 021,24 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,154 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,093 Prozent auf 16 016,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16 031,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 16 016,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 029,67 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,376 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 09.09.2024, einen Wert von 15 929,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, stand der SPI bei 16 033,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, notierte der SPI bei 14 134,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,96 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Relief Therapeutics (+ 13,80 Prozent auf 4,70 CHF), Curatis (+ 4,82 Prozent auf 8,70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,25 Prozent auf 7,72 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,22 Prozent auf 0,07 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 2,11 Prozent auf 0,15 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen HOCHDORF (-5,80 Prozent auf 0,65 CHF), Evolva (-4,76 Prozent auf 0,80 CHF), Kudelski (-2,94 Prozent auf 1,32 CHF), Klingelnberg (-2,56 Prozent auf 15,20 CHF) und Peach Property Group (-1,79 Prozent auf 9,86 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 176 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,994 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at