Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch tendierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,48 Prozent tiefer bei 15 945,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,147 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,030 Prozent auf 16 017,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 021,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 899,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 031,87 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 0,098 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 203,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, stand der SPI noch bei 16 007,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2023, wies der SPI 14 551,01 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,44 Prozent zu Buche. Bei 16 557,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Schlatter Industries (+ 12,87 Prozent auf 22,80 CHF), Curatis (+ 11,29 Prozent auf 13,80 CHF), Xlife Sciences (+ 8,91 Prozent auf 33,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 8,42 Prozent auf 3,09 CHF) und Relief Therapeutics (+ 8,17 Prozent auf 2,25 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Arundel (-41,67 Prozent auf 0,08 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-14,38 Prozent auf 137,00 CHF), HOCHDORF (-12,50 Prozent auf 1,40 CHF), Meyer Burger Technology (-11,77 Prozent auf 1,69 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-8,11 Prozent auf 0,17 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 5 456 602 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 240,716 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CPH Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

