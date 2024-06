Schwacher Handel: LUS-DAX am Mittag im Minus

In Frankfurt stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,06 Prozent auf 18 142,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 071,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 212,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der LUS-DAX bei 18 724,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, bei 17 916,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 341,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,35 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 3,06 Prozent auf 41,65 EUR), Deutsche Börse (+ 1,69 Prozent auf 189,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 493,20 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 14,05 EUR) und Siemens Energy (+ 0,99 Prozent auf 23,51 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Beiersdorf (-1,37 Prozent auf 144,15 EUR), adidas (-1,00 Prozent auf 216,90 EUR), Siemens Healthineers (-0,84 Prozent auf 52,08 EUR), Merck (-0,82 Prozent auf 169,85 EUR) und Fresenius SE (-0,61 Prozent auf 29,22 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 1 324 248 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,008 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

