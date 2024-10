Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 19 033,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 19 097,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 004,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18 509,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Stand von 18 245,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 190,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 13,67 Prozent zu Buche. Bei 19 496,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2,86 Prozent auf 57,48 EUR), Sartorius vz (+ 1,23 Prozent auf 238,00 EUR), Henkel vz (+ 0,69 Prozent auf 82,18 EUR), Beiersdorf (+ 0,64 Prozent auf 132,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,53 Prozent auf 33,94 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-2,96 Prozent auf 28,37 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 29,33 EUR), Deutsche Bank (-1,21 Prozent auf 15,62 EUR), Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 497,00 EUR) und Daimler Truck (-0,87 Prozent auf 34,31 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 529 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,650 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at