Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag in Rot

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,15 Prozent schwächer bei 25 606,59 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 254,477 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 898,60 Zählern und damit 0,022 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 904,22 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 898,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 606,00 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 719,43 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 15.04.2024, bei 26 447,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 27 860,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,59 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 942,65 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit KRONES (+ 1,58 Prozent auf 128,40 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,16 Prozent auf 139,70 EUR), HOCHTIEF (+ 0,74 Prozent auf 109,40 EUR), Stabilus SE (+ 0,56 Prozent auf 44,70 EUR) und Bilfinger SE (+ 0,31 Prozent auf 49,25 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nordex (-4,58 Prozent auf 12,93 EUR), HUGO BOSS (-3,68 Prozent auf 40,05 EUR), Aroundtown SA (-3,22 Prozent auf 2,16 EUR), Delivery Hero (-3,09 Prozent auf 20,10 EUR) und PUMA SE (-2,37 Prozent auf 43,64 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 831 776 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,631 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,27 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at