Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben

NASDAQ Composite-Handel am Dienstag.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 1,72 Prozent auf 17 877,10 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,188 Prozent schwächer bei 18 154,94 Punkten, nach 18 189,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18 162,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 779,77 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 713,62 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 17 879,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 13 219,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 21,07 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Amtech Systems (+ 5,17 Prozent auf 6,10 USD), Paychex (+ 4,43 Prozent auf 140,13 USD), FreightCar America (+ 3,89 Prozent auf 11,21 USD), Cumulus Media A (+ 3,05 Prozent auf 1,35 USD) und SMC (+ 2,87 Prozent auf 460,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen American Superconductor (-7,16 Prozent auf 21,91 USD), Innodata (-6,92 Prozent auf 15,61 USD), 3D Systems (-6,87 Prozent auf 2,65 USD), Comtech Telecommunications (-6,65 Prozent auf 4,49 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,33 Prozent auf 0,81 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 173 081 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,111 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at