Schwacher Handel: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2,04 Prozent tiefer bei 15 657,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,389 Prozent auf 15 920,89 Punkte an der Kurstafel, nach 15 983,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15 655,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 979,36 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 16 379,46 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 15 509,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der NASDAQ Composite 12 226,58 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,04 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit American Bio Medica (+ 566,67 Prozent auf 0,00 USD), Harmonic (+ 14,26 Prozent auf 10,74 USD), TransAct Technologies (+ 8,96 Prozent auf 5,35 USD), Perficient (+ 8,74 Prozent auf 47,26 USD) und Woodward (+ 7,47 Prozent auf 162,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil MicroStrategy (-17,63 Prozent auf 1 065,03 USD), Arundel (-11,18 Prozent auf 0,15 CHF), Lattice Semiconductor (-10,75 Prozent auf 68,60 USD), VOXX International A (-9,51 Prozent auf 5,90 USD) und Rambus (-9,36 Prozent auf 54,82 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 30 220 253 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,822 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

