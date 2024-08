Schwacher Handel: NASDAQ Composite gibt zum Handelsstart nach

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,20 Prozent auf 17 841,88 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,056 Prozent tiefer bei 17 867,85 Punkten, nach 17 877,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 830,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 909,09 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17 357,88 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Stand von 16 920,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 13 590,65 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 20,83 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 9,06 Prozent auf 3,19 USD), FreightCar America (+ 7,14 Prozent auf 6,60 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 3,69 Prozent auf 4,50 USD), Century Aluminum (+ 3,50 Prozent auf 15,69 USD) und Nice Systems (+ 2,26 Prozent auf 182,28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Dixie Group (-4,44 Prozent auf 0,87 USD), Ballard Power (-2,01 Prozent auf 1,95 USD), Applied Materials (-1,51 Prozent auf 199,60 USD), MicroStrategy (-1,51 Prozent auf 147,74 USD) und Sify (-1,49 Prozent auf 0,33 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 184 515 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,085 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at