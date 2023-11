Schwacher Handel: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,85 Prozent auf 14 137,07 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,046 Prozent stärker bei 14 265,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 258,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 14 289,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14 136,90 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,718 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wies der NASDAQ Composite 12 789,48 Punkte auf. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 019,31 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11 468,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 36,10 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell ImmunoGen (+ 82,13 Prozent auf 29,25 USD), Dixie Group (+ 25,07 Prozent auf 0,86 USD), Sangamo Therapeutics (+ 14,71 Prozent auf 0,47 USD), Cutera (+ 12,17 Prozent auf 1,89 USD) und Agenus (+ 10,13 Prozent auf 0,77 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Daktronics (-5,06 Prozent auf 10,32 USD), PetMed Express (-4,70 Prozent auf 6,90 USD), Synopsys (-3,82 Prozent auf 531,35 USD), AXT (-3,38 Prozent auf 2,00 USD) und Cerus (-3,09 Prozent auf 1,73 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die ImmunoGen-Aktie aufweisen. 8 024 181 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,704 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at