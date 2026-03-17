HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|SDAX-Performance
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17.03.2026 12:27:00
Schwacher Handel: SDAX fällt mittags
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 16 694,65 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 82,830 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,174 Prozent tiefer bei 16 737,04 Punkten, nach 16 766,25 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 16 590,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 737,04 Einheiten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Der SDAX stand vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 17 846,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, wurde der SDAX mit 16 629,97 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, stand der SDAX bei 16 155,63 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,81 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. 16 590,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Springer Nature (+ 6,91 Prozent auf 16,10 EUR), KSB SE (+ 2,93 Prozent auf 1 230,00 EUR), Gerresheimer (+ 2,59 Prozent auf 18,62 EUR), Grand City Properties (+ 2,12 Prozent auf 9,64 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 1,74 Prozent auf 4,67 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Energiekontor (-11,15 Prozent auf 33,85 EUR), Verve Group (-3,47 Prozent auf 1,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,15 Prozent auf 58,40 EUR), Elmos Semiconductor (-3,00 Prozent auf 135,60 EUR) und JENOPTIK (-2,73 Prozent auf 25,64 EUR).
Die teuersten SDAX-Unternehmen
Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 334 908 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,108 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,02 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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