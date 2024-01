Schwacher Handel: SDAX gibt letztendlich nach

Der SDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,55 Prozent tiefer bei 13 484,49 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 112,427 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 13 567,16 Punkte an der Kurstafel, nach 13 558,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 13 466,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 592,08 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 617,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bewegte sich der SDAX bei 12 599,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 077,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,44 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 380,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit MorphoSys (+ 9,66 Prozent auf 33,72 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 6,81 Prozent auf 38,28 EUR), Kontron (+ 2,82 Prozent auf 21,86 EUR), 1&1 (+ 1,93 Prozent auf 19,02 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (+ 1,10 Prozent auf 3,68 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-8,37 Prozent auf 21,23 EUR), AUTO1 (-4,44 Prozent auf 4,61 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-4,32 Prozent auf 5,50 EUR), GFT SE (-3,50 Prozent auf 29,24 EUR) und adesso SE (-3,41 Prozent auf 99,10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 611 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 10,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

