Wüstenrot & Württembergische Aktie

Wüstenrot & Württembergische

WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

SDAX-Performance im Fokus 09.10.2025 12:27:18

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag

So bewegt sich der SDAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag legt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,84 Prozent auf 17 545,73 Punkte zu. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 86,861 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,218 Prozent auf 17 437,15 Punkte an der Kurstafel, nach 17 399,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 553,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 429,42 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,851 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, wurde der SDAX auf 16 595,52 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, bewegte sich der SDAX bei 18 018,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wurde der SDAX mit 14 084,48 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 26,35 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 4,39 Prozent auf 19,97 EUR), Siltronic (+ 3,58 Prozent auf 55,00 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 3,00 Prozent auf 14,42 EUR), Mutares (+ 2,96 Prozent auf 31,30 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,84 Prozent auf 83,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3,74 Prozent auf 6,58 EUR), STRATEC SE (-1,16 Prozent auf 29,85 EUR), Kontron (-0,75 Prozent auf 26,58 EUR), secunet Security Networks (-0,72 Prozent auf 207,50 EUR) und NORMA Group SE (-0,68 Prozent auf 14,68 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 466 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,835 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.





Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

