Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Am Mittwoch notierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,21 Prozent leichter bei 13 887,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 99,410 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,127 Prozent fester bei 13 934,38 Punkten in den Handel, nach 13 916,64 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 884,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13 955,07 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,222 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Wert von 14 134,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 149,50 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2023, den Wert von 13 130,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,476 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit flatexDEGIRO (+ 3,53 Prozent auf 13,50 EUR), RENK (+ 2,75 Prozent auf 26,67 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,50) Prozent auf 67,70 EUR), 1&1 (+ 1,41 Prozent auf 14,34 EUR) und Grand City Properties (+ 1,35 Prozent auf 12,72 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen adesso SE (-3,11 Prozent auf 65,50 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,57 Prozent auf 17,46 EUR), Energiekontor (-2,43 Prozent auf 56,30 EUR), ATOSS Software (-2,39 Prozent auf 138,60 EUR) und Ceconomy St (-1,98 Prozent auf 2,68 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die flatexDEGIRO-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 361 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX mit 8,594 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at