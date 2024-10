Schwacher Handel: SDAX zum Start in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,07 Prozent auf 14 074,51 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 101,002 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 084,33 Zählern und damit 0,001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 084,48 Punkte).

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 14 107,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 074,51 Punkten erreichte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,762 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 328,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wurde der SDAX mit 14 437,87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 822,39 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,83 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 2,90 Prozent auf 14,18 EUR), adesso SE (+ 1,66 Prozent auf 73,70 EUR), pbb (+ 1,16 Prozent auf 6,11 EUR), GFT SE (+ 1,08 Prozent auf 23,30 EUR) und PATRIZIA SE (+ 0,90 Prozent auf 8,98 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil STRATEC SE (-1,88 Prozent auf 41,85 EUR), CANCOM SE (-1,58 Prozent auf 26,20 EUR), HORNBACH (-1,19 Prozent auf 83,20 EUR), Nagarro SE (-1,06 Prozent auf 88,70 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,01 Prozent auf 13,71 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die flatexDEGIRO-Aktie aufweisen. 83 588 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,745 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,85 erwartet. Mit 9,55 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

