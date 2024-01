Schwacher Handel: SLI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der SLI zeigte sich am Mittwochabend mit negativen Notierungen.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,95 Prozent leichter bei 1 752,76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,09 Prozent auf 1 750,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 769,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 742,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 754,90 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 1 792,92 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 1 687,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, wurde der SLI mit 1 767,15 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 0,610 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 789,06 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 1,19 Prozent auf 127,90 CHF), Novartis (+ 0,92 Prozent auf 93,65 CHF), Sandoz (+ 0,69 Prozent auf 29,09 CHF), Sonova (+ 0,65 Prozent auf 278,30 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,24 Prozent auf 296,70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-5,55 Prozent auf 1,93 CHF), Geberit (-4,92 Prozent auf 490,80 CHF), Julius Bär (-3,06 Prozent auf 45,30 CHF), Lonza (-2,95 Prozent auf 358,90 CHF) und Swiss Life (-2,51 Prozent auf 583,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 6 047 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,361 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

