Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Dienstagmittag schwächer

Wenig Veränderung ist aktuell in Zürich zu beobachten.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 1 860,56 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,239 Prozent auf 1 859,51 Punkte an der Kurstafel, nach 1 863,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 1 856,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 863,94 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der SLI 1 815,16 Punkte auf. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 27.11.2023, mit 1 711,05 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wies der SLI 1 781,85 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 5,50 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 874,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 1,08 Prozent auf 70,90 CHF), Julius Bär (+ 0,43 Prozent auf 46,95 CHF), Alcon (+ 0,37 Prozent auf 70,70 CHF), Logitech (+ 0,25 Prozent auf 79,40 CHF) und Richemont (+ 0,22 Prozent auf 137,35 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-1,40 Prozent auf 505,40 CHF), Lindt (-1,30 Prozent auf 10 660,00 CHF), Straumann (-1,01 Prozent auf 146,50 CHF), Givaudan (-0,89 Prozent auf 3 782,00 CHF) und Novartis (-0,89 Prozent auf 90,55 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 051 854 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 261,442 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,45 zu Buche schlagen. Mit 6,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at