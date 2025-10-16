Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
16.10.2025 12:26:56
Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell
Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,96 Prozent stärker bei 2 053,47 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,172 Prozent höher bei 2 037,41 Punkten in den Handel, nach 2 033,91 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 054,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 023,00 Punkten lag.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,33 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2025, den Wert von 1 984,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 969,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 992,37 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 6,86 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Nestlé (+ 8,62 Prozent auf 82,69 CHF), Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 3 513,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,77 Prozent auf 175,05 CHF), Julius Bär (+ 1,70 Prozent auf 54,94 CHF) und Lonza (+ 1,56 Prozent auf 545,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-4,54 Prozent auf 342,40 CHF), Temenos (-1,02 Prozent auf 63,20 CHF), Sandoz (-0,88 Prozent auf 48,25 CHF), Holcim (-0,84 Prozent auf 66,38 CHF) und Swiss Life (-0,50 Prozent auf 879,40 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 466 061 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 245,536 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
2025 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
