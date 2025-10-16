Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Blick 16.10.2025 12:26:56

Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell

Der SLI verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,96 Prozent stärker bei 2 053,47 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,172 Prozent höher bei 2 037,41 Punkten in den Handel, nach 2 033,91 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 054,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 023,00 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,33 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2025, den Wert von 1 984,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1 969,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 992,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 6,86 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Nestlé (+ 8,62 Prozent auf 82,69 CHF), Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 3 513,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,77 Prozent auf 175,05 CHF), Julius Bär (+ 1,70 Prozent auf 54,94 CHF) und Lonza (+ 1,56 Prozent auf 545,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-4,54 Prozent auf 342,40 CHF), Temenos (-1,02 Prozent auf 63,20 CHF), Sandoz (-0,88 Prozent auf 48,25 CHF), Holcim (-0,84 Prozent auf 66,38 CHF) und Swiss Life (-0,50 Prozent auf 879,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 466 061 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 245,536 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2025 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VATmehr Nachrichten