Schwacher Handel: SMI am Mittag in der Verlustzone

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent tiefer bei 12 102,46 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,465 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,593 Prozent leichter bei 12 103,93 Punkten, nach 12 176,17 Punkten am Vortag.

Bei 12 089,52 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 150,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 2,57 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 543,25 Punkten gehandelt. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, bei 12 150,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, betrug der SMI-Kurs 10 958,90 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,35 Prozent zu. Bei 12 483,57 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Life (+ 1,02 Prozent auf 695,00 CHF), Swiss Re (+ 0,99 Prozent auf 117,70 CHF), Zurich Insurance (+ 0,60 Prozent auf 499,20 CHF), Swisscom (+ 0,55 Prozent auf 548,00 CHF) und Holcim (+ 0,15 Prozent auf 80,12 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-2,04 Prozent auf 254,80 CHF), Givaudan (-1,66 Prozent auf 4 384,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 46,59 CHF), Sika (-1,35 Prozent auf 262,70 CHF) und Novartis (-1,06 Prozent auf 99,85 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 978 606 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,860 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

