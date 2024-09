Schwacher Handel: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 1,03 Prozent tiefer bei 11 934,07 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,410 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,224 Prozent auf 12 031,30 Punkte an der Kurstafel, nach 12 058,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 056,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 927,33 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,392 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 266,56 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 20.06.2024, einen Wert von 12 128,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, bewegte sich der SMI bei 11 154,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,84 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 0,92 Prozent auf 547,50 CHF), Givaudan (+ 0,81 Prozent auf 4 506,00 CHF), Roche (+ 0,64 Prozent auf 269,20 CHF), Novartis (+ 0,60 Prozent auf 99,03 CHF) und Swiss Re (+ 0,39 Prozent auf 116,30 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-4,41 Prozent auf 231,80 CHF), Nestlé (-3,93 Prozent auf 82,04 CHF), Richemont (-2,96 Prozent auf 114,55 CHF), Sika (-2,64 Prozent auf 268,90 CHF) und Lonza (-1,81 Prozent auf 531,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 15 471 519 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,971 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at