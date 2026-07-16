Schwacher Handel: SMI in Rot

Der SMI bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,71 Prozent leichter bei 14 206,35 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,178 Prozent auf 14 281,91 Punkte an der Kurstafel, nach 14 307,31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 264,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 133,13 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,271 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der SMI noch bei 13 761,53 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Stand von 13 173,17 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, bei 11 910,81 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 2,57 Prozent auf 56,78 CHF), Amrize (+ 1,35 Prozent auf 41,27 CHF), Swiss Re (+ 0,63 Prozent auf 135,15 CHF), Nestlé (+ 0,12 Prozent auf 83,96 CHF) und Geberit (+ 0,12 Prozent auf 520,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-6,55 Prozent auf 673,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,06 Prozent auf 79,80 CHF), UBS (-2,39 Prozent auf 43,22 CHF), Holcim (-1,66 Prozent auf 74,74 CHF) und Lonza (-1,27 Prozent auf 574,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 922 252 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 281,444 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 6,42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at