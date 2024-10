Schwacher Handel: SMI präsentiert sich nachmittags schwächer

Derzeit halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 12 160,70 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,439 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,153 Prozent auf 12 154,39 Punkte an der Kurstafel, nach 12 173,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 196,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 142,92 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, stand der SMI bei 12 148,38 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, bei 12 105,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, stand der SMI bei 10 400,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 8,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,66 Prozent auf 48,69 CHF), Holcim (+ 0,58 Prozent auf 83,06 CHF), Geberit (+ 0,55 Prozent auf 516,40 CHF), Novartis (+ 0,32 Prozent auf 98,55 CHF) und Richemont (+ 0,12 Prozent auf 128,60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sika (-1,01 Prozent auf 245,50 CHF), Swiss Life (-0,95 Prozent auf 710,80 CHF), Givaudan (-0,67 Prozent auf 4 161,00 CHF), Sonova (-0,64 Prozent auf 310,40 CHF) und Swiss Re (-0,62 Prozent auf 111,55 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 264 064 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,821 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,92 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at