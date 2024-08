Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Um 18:00 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,81 Prozent auf 16 305,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 6,34 Prozent auf 15 712,53 Punkte an der Kurstafel, nach 16 776,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 708,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 368,32 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der NASDAQ Composite 18 352,76 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, mit 16 156,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 13 909,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,43 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 8,77 Prozent auf 5,40 USD), Donegal Group B (+ 7,02 Prozent auf 12,50 USD), ON Semiconductor (+ 4,22 Prozent auf 70,82 USD), Powell Industries (+ 4,18 Prozent auf 159,88 USD) und Trend Micro (+ 3,57 Prozent auf 42,94 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cumulus Media A (-11,73 Prozent auf 1,43 USD), Digi International (-8,81 Prozent auf 22,16 USD), Sify (-8,64 Prozent auf 0,35 USD), MicroStrategy (-8,61 Prozent auf 1 323,30 USD) und Lifetime Brands (-8,11 Prozent auf 7,36 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 80 986 742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,090 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at