Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent leichter bei 26 342,02 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,359 Prozent leichter bei 26 268,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 363,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 208,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 499,42 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 121,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 25 838,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 169,42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,37 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Park-Ohio (+ 13,55 Prozent auf 47,25 USD), Digi International (+ 11,68 Prozent auf 81,25 USD), DXP Enterprises (+ 11,51 Prozent auf 187,75 USD), TTM Technologies (+ 10,94 Prozent auf 145,61 USD) und AXT (+ 7,61 Prozent auf 73,83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Barrett Business Services (-18,72 Prozent auf 32,60 USD), Dorel Industries (-9,65 Prozent auf 1,03 USD), TransAct Technologies (-6,74 Prozent auf 5,26 USD), Cirrus Logic (-5,85 Prozent auf 121,85 USD) und Exelixis (-4,60 Prozent auf 54,09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 309 788 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,442 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at