Schwacher Handel: So steht der MDAX nachmittags

Um 15:42 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 1,92 Prozent auf 27 722,38 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 342,744 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 28 281,42 Punkte an der Kurstafel, nach 28 264,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 28 299,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27 500,25 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 1,63 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2026, den Stand von 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, notierte der MDAX bei 30 302,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der MDAX einen Wert von 28 628,56 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,51 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 7,25 Prozent auf 16,87 EUR), Evonik (+ 5,90 Prozent auf 16,51 EUR), LANXESS (+ 2,70 Prozent auf 17,48 EUR), RTL (+ 1,42 Prozent auf 35,65 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,80 Prozent auf 35,36 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil CTS Eventim (-20,88 Prozent auf 50,40 EUR), Jungheinrich (-8,07 Prozent auf 25,96 EUR), AIXTRON SE (-6,91 Prozent auf 33,01 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,98 Prozent auf 73,10 EUR) und JENOPTIK (-5,86 Prozent auf 26,98 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Delivery Hero-Aktie. 2 157 564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 33,639 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at