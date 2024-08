Schwacher Handel: STOXX 50 am Montagmittag mit Abgaben

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 2,20 Prozent auf 4 226,01 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,518 Prozent schwächer bei 4 298,63 Punkten in den Handel, nach 4 321,02 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 186,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 298,63 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 05.07.2024, bei 4 520,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der STOXX 50 4 378,55 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 3 938,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 3,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,37 Prozent auf 42,07 GBP), Diageo (+ 0,57 Prozent auf 23,94 GBP), GSK (+ 0,26 Prozent auf 15,67 GBP), Unilever (-0,14 Prozent auf 48,39 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,51 Prozent auf 36,88 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen UniCredit (-6,33 Prozent auf 32,65 EUR), Glencore (-4,72 Prozent auf 3,86 GBP), SAP SE (-3,74 Prozent auf 179,20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,66 Prozent auf 26,76 GBP) und UBS (-3,48 Prozent auf 23,29 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 772 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 515,340 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 9,76 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

