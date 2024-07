Schwacher Handel: STOXX 50 fällt schlussendlich

Am Donnerstag ging es im STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,59 Prozent auf 4 446,19 Punkte nach unten. In den Handel ging der STOXX 50 0,251 Prozent fester bei 4 483,90 Punkten, nach 4 472,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 496,65 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 445,65 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,68 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.06.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 513,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 335,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 945,31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 2,36 Prozent auf 25,56 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,66 Prozent auf 64,40 EUR), Roche (+ 1,61 Prozent auf 278,40 CHF), Enel (+ 1,43 Prozent auf 6,82 EUR) und BP (+ 1,39 Prozent auf 4,59 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,63 Prozent auf 48,30 CHF), Siemens (-4,42 Prozent auf 170,52 EUR), Novartis (-4,01 Prozent auf 95,09 CHF), Glencore (-1,66 Prozent auf 4,51 GBP) und SAP SE (-1,46 Prozent auf 180,58 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 892 711 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 573,870 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,46 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

