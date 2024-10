Schwacher Handel: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,83 Prozent tiefer bei 4 457,65 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,193 Prozent auf 4 486,31 Punkte an der Kurstafel, nach 4 495,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 496,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 452,84 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, den Stand von 4 551,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 4 491,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 3 919,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,44 EUR), BP (+ 0,71 Prozent auf 3,91 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,22 Prozent auf 496,10 EUR), Glencore (+ 0,15 Prozent auf 4,28 GBP) und Rio Tinto (+ 0,15 Prozent auf 53,17 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,29 Prozent auf 58,13 EUR), BASF (-1,96 Prozent auf 47,34 EUR), BAT (-1,69 Prozent auf 27,27 GBP), Airbus SE (ex EADS) (-1,49 Prozent auf 131,86 EUR) und HSBC (-1,40 Prozent auf 6,71 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 581 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 471,420 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,14 zu Buche schlagen. Mit 9,04 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at