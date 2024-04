Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Freitag zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,18 Prozent leichter bei 3 369,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 526,006 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,051 Prozent leichter bei 3 408,47 Punkten in den Handel, nach 3 410,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 408,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 354,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 2,45 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, notierte der TecDAX bei 3 426,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 226,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, lag der TecDAX bei 3 298,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 1,36 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 0,96 Prozent auf 89,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,14 Prozent auf 55,72 EUR), Bechtle (+ 0,00 Prozent auf 49,12 EUR), Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,13 Prozent auf 37,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Kontron (-7,68 Prozent auf 19,00 EUR), HENSOLDT (-6,47 Prozent auf 40,78 EUR), JENOPTIK (-4,91 Prozent auf 27,48 EUR), Nagarro SE (-4,36 Prozent auf 73,55 EUR) und SMA Solar (-4,16 Prozent auf 49,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 218 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 208,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,88 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at