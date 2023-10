Schwacher Handel: TecDAX sackt zum Start ab

So bewegt sich der TecDAX am Dienstag.

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,22 Prozent tiefer bei 2 988,33 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 430,439 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,378 Prozent auf 2 983,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 994,84 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 989,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 981,40 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 158,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 177,32 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 03.10.2022, einen Stand von 2 716,46 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 2,81 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 897,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ADTRAN (+ 2,92 Prozent auf 8,47 USD), Nemetschek SE (+ 1,57 Prozent auf 59,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,23 Prozent auf 79,36 EUR), SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 123,10 EUR) und Nagarro SE (+ 0,14 Prozent auf 71,20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Energiekontor (-5,17 Prozent auf 71,60 EUR), Nordex (-1,95 Prozent auf 11,06 EUR), MorphoSys (-1,41 Prozent auf 24,56 EUR), SMA Solar (-1,29 Prozent auf 57,40 EUR) und HENSOLDT (-1,18 Prozent auf 26,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 175 776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 143,709 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die United Internet-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,40 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at