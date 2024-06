Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag fällt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 5 025,05 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,271 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,067 Prozent tiefer bei 5 031,04 Punkten in den Handel, nach 5 034,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 031,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 024,64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,056 Prozent. Vor einem Monat, am 13.05.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 078,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 000,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 347,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,35 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 22,75 EUR), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 182,66 EUR), Infineon (+ 0,57 Prozent auf 38,73 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 0,55 Prozent auf 738,54 EUR) und Allianz (+ 0,23 Prozent auf 260,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-1,72 Prozent auf 45,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,60 Prozent auf 107,80 EUR), BMW (-1,29 Prozent auf 89,10 EUR), Air Liquide (-1,00 Prozent auf 167,79 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 64,22 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 292 991 Aktien gehandelt. Mit 377,371 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,66 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

