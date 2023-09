Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,30 Prozent auf 4 220,46 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,742 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,114 Prozent auf 4 271,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 275,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 219,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 271,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,65 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.08.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 224,87 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.06.2023, den Wert von 4 322,75 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.09.2022, den Wert von 3 491,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 9,45 Prozent zu Buche. 4 491,51 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 802,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-1,94 Prozent auf 44,80 EUR), Bayer (-1,53 Prozent auf 48,41 EUR), Siemens (-1,37 Prozent auf 134,34 EUR), Infineon (-1,32 Prozent auf 31,11 EUR) und Deutsche Börse (-1,24 Prozent auf 163,70 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Eni-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 324 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 367,965 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,25 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

