Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verliert mittags

Aktuell ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,43 Prozent leichter bei 4 488,48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,116 Prozent auf 4 502,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 507,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 502,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 478,61 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 4 488,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 398,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 003,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 9,69 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,91 Prozent auf 4,88 GBP), National Grid (+ 1,13 Prozent auf 8,95 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,98 Prozent auf 28,86 GBP), Richemont (+ 0,57 Prozent auf 141,35 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,21 Prozent auf 38,60 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,60 Prozent auf 445,40 EUR), Allianz (-1,94 Prozent auf 257,40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,85 Prozent auf 49,45 CHF), Enel (-1,47 Prozent auf 6,53 EUR) und UniCredit (-1,26 Prozent auf 35,73 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 6 733 518 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 595,005 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,65 Prozent.

Redaktion finanzen.at