ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Versicherer wolle die Erlöse aus dem Anteilsverkauf an einem Gemeinschaftsunternehmen in Indien eher in seine dortigen strategischen Ambitionen stecken als an die Aktionäre ausschütten, zitierte Analyst Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion Aussagen des Unternehmens./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 17:24 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.