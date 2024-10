Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,69 Prozent leichter bei 19 044,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 19 036,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 097,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 659,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 407,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 059,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 13,74 Prozent aufwärts. Bei 19 496,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Daimler Truck (+ 2,85 Prozent auf 34,33 EUR), Rheinmetall (+ 1,16 Prozent auf 522,80 EUR), Sartorius vz (+ 0,79 Prozent auf 243,90 EUR), Siemens Energy (+ 0,59 Prozent auf 34,19 EUR) und Merck (+ 0,54 Prozent auf 158,25 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Porsche Automobil vz (-2,29 Prozent auf 39,66 EUR), Infineon (-1,42 Prozent auf 30,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 56,54 EUR), Porsche (-1,41 Prozent auf 70,00 EUR) und adidas (-1,35 Prozent auf 234,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Covestro-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 218 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,316 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,04 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at