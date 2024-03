Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag schwächer

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,75 Prozent tiefer bei 14 302,15 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 117,157 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,151 Prozent höher bei 14 431,94 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 410,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 14 441,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 243,99 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 2,25 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, stand der SDAX bei 13 768,71 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 28.12.2023, mit 13 927,88 Punkten bewertet. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Wert von 12 658,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 441,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Varta (+ 4,36 Prozent auf 14,96 EUR), KSB SE (+ 2,31 Prozent auf 620,00 EUR), ADTRAN (+ 2,31 Prozent auf 5,32 USD), Mutares (+ 2,13 Prozent auf 35,95 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,94 Prozent auf 10,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen STRATEC SE (-10,61 Prozent auf 37,90 EUR), Energiekontor (-9,56 Prozent auf 64,30 EUR), Kontron (-6,05 Prozent auf 20,82 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5,10 Prozent auf 36,25 EUR) und Dermapharm (-3,98 Prozent auf 32,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die AUTO1-Aktie aufweisen. 257 382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 17,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,41 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at