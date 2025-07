MDAX-Handel aktuell: MDAX gibt zum Handelsende nach

Am Mittwoch tendierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,66 Prozent schwächer bei 30 970,42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 316,573 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,321 Prozent auf 31 074,69 Punkte an der Kurstafel, nach 31 174,76 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30 934,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 177,02 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2025, wurde der MDAX mit 30 483,50 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2025, bewegte sich der MDAX bei 28 737,65 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 30.07.2024, bei 25 306,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 4,15 Prozent auf 25,60 EUR), KION GROUP (+ 1,15 Prozent auf 52,80 EUR), HOCHTIEF (+ 0,79 Prozent auf 191,80 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,68 Prozent auf 26,72 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,63 Prozent auf 10,43 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil KRONES (-6,88 Prozent auf 130,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,72 Prozent auf 98,50 EUR), TeamViewer (-3,61 Prozent auf 9,35 EUR), PUMA SE (-3,41 Prozent auf 19,42 EUR) und Gerresheimer (-2,73 Prozent auf 44,84 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 875 195 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 29,800 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie an.

