Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Minus

Am Dienstag fällt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,48 Prozent auf 13 814,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 115,555 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,212 Prozent leichter bei 13 851,79 Punkten, nach 13 881,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 905,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 804,80 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 813,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wurde der SDAX mit 13 732,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, lag der SDAX bei 12 773,39 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,048 Prozent. 14 067,87 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Amadeus FiRe (+ 9,17 Prozent auf 121,40 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,88 Prozent auf 18,21 EUR), Hypoport SE (+ 2,85 Prozent auf 224,00 EUR), Klöckner (+ 1,91 Prozent auf 6,67 EUR) und INDUS (+ 1,62 Prozent auf 25,05 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen DEUTZ (-11,05 Prozent auf 5,19 EUR), pbb (-3,68 Prozent auf 4,19 EUR), Elmos Semiconductor (-3,09 Prozent auf 72,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,82 Prozent auf 36,25 EUR) und flatexDEGIRO (-2,58 Prozent auf 9,52 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 915 431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,450 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,71 erwartet. Mit 7,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at