EQS-AFR: Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Beteiligungs AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



12.12.2025 / 18:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die Deutsche Beteiligungs AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.11.2026Ort: https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.11.2026Ort: https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/

12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News