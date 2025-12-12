Deutsche Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
12.12.2025 18:00:03
EQS-AFR: Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Beteiligungs AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Beteiligungs AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.dbag.de
