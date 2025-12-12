EQS-AFR: Deutsche Beteiligungs AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Beteiligungs AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Deutsche Beteiligungs AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 07, 2026Address: https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/ Language: EnglishDate of disclosure: May 07, 2026Address: https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/ Language: GermanDate of disclosure: November 05, 2026Address: https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/ Language: EnglishDate of disclosure: November 05, 2026Address: https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/

