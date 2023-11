Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX mittags

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,47 Prozent auf 3 126,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 464,375 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,102 Prozent auf 3 137,64 Punkte an der Kurstafel, nach 3 140,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 122,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 140,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,494 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2023, den Wert von 2 843,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wies der TecDAX 3 120,48 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 100,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 7,55 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 788,38 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 142,16 EUR), ADTRAN (+ 0,56 Prozent auf 5,39 USD), Kontron (+ 0,45 Prozent auf 22,32 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,13 Prozent auf 2,35 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,05 Prozent auf 37,02 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Bechtle (-2,14 Prozent auf 44,84 EUR), Nordex (-2,07 Prozent auf 9,95 EUR), EVOTEC SE (-2,06 Prozent auf 18,77 EUR), Siltronic (-2,06 Prozent auf 83,40 EUR) und Sartorius vz (-1,65 Prozent auf 280,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 017 313 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 163,103 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,25 erwartet. Die Telefonica Deutschland-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

