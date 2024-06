Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 mit Abgaben

Der FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,18 Prozent schwächer bei 8 210,13 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,560 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 225,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 225,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 232,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 198,69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,335 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 8 317,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 931,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 461,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,33 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit D S Smith (+ 12,73 Prozent auf 4,15 GBP), Admiral Group (+ 2,77 Prozent auf 26,69 GBP), Airtel Africa (+ 2,31 Prozent auf 1,19 GBP), Barclays (+ 2,09 Prozent auf 2,10 GBP) und StJamess Place (+ 1,72 Prozent auf 5,54 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Burberry (-5,22 Prozent auf 9,12 GBP), GSK (-4,87 Prozent auf 15,22 GBP), Entain (-3,09 Prozent auf 6,27 GBP), BAT (-2,79 Prozent auf 24,41 GBP) und 3i (-2,46 Prozent auf 30,13 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 759 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 230,028 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at