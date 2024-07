Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 8 153,69 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,560 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 167,37 Punkten in den Handel, nach 8 167,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 112,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 170,68 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,025 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.06.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 281,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 040,38 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 678,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,60 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Informa (+ 3,68 Prozent auf 8,78 GBP), easyJet (+ 3,04 Prozent auf 4,41 GBP), Intertek (+ 2,92 Prozent auf 47,96 GBP), Barratt Developments (+ 2,22 Prozent auf 5,07 GBP) und D S Smith (+ 2,20 Prozent auf 4,56 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-4,57 Prozent auf 4,11 GBP), Rolls-Royce (-3,50 Prozent auf 4,44 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,94 Prozent auf 8,53 GBP), Pershing Square (-2,76 Prozent auf 40,94 GBP) und Schroders (-2,58 Prozent auf 3,78 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 107 648 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 225,755 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at