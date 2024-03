Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag stand der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,20 Prozent im Minus bei 7 727,42 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,467 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 743,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 743,15 Punkten am Vortag.

Bei 7 761,06 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 727,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,884 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 597,53 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.12.2023, den Wert von 7 576,36 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Stand von 7 344,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,076 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Vodafone Group (+ 5,69 Prozent auf 0,70 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 5,53 Prozent auf 8,24 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,20 Prozent auf 41,68 EUR), Antofagasta (+ 1,99 Prozent auf 19,48 GBP) und Centrica (+ 1,97 Prozent auf 1,32 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Reckitt Benckiser (-14,58 Prozent auf 44,86 GBP), Imperial Brands (-2,56 Prozent auf 16,96 GBP), GSK (-2,26 Prozent auf 16,50 GBP), Intertek (-2,02 Prozent auf 48,46 GBP) und Flutter Entertainment (-1,98 Prozent auf 171,15 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 467 953 203 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 189,911 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,75 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

