Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags

Am Donnerstag fällt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,81 Prozent auf 13 128,27 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 13 228,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 236,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 246,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 087,57 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0,679 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 14 020,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 791,65 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, bei 11 148,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 26,39 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Net 1 Ueps Technologies (+ 12,82 Prozent auf 4,40 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4,01 Prozent auf 45,42 USD), Roivant Sciences (+ 3,68) Prozent auf 10,30 USD), Trend Micro (+ 3,05 Prozent auf 5 634,00 JPY) und PCTEL (+ 3,04 Prozent auf 4,75 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Arundel (-30,80 Prozent auf 0,17 CHF), Ebix (-10,23 Prozent auf 6,23 USD), BlackBerry (-9,72 Prozent auf 3,86 USD), American Bio Medica (-9,20 Prozent auf 0,00 USD) und Dixie Group (-9,17 Prozent auf 0,59 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 3 070 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,565 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

