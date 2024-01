Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags

So bewegt sich der NASDAQ 100 heute.

Um 20:01 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,26 Prozent auf 17 454,39 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,514 Prozent fester bei 17 589,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 499,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17 631,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 454,39 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,292 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16 777,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 381,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 11 814,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,50 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 17 665,26 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Comcast (+ 4,17 Prozent auf 45,63 USD), Lam Research (+ 3,46 Prozent auf 877,50 USD), Constellation Energy (+ 3,28) Prozent auf 119,46 USD), ASML (+ 2,92 Prozent auf 872,06 USD) und Adobe (+ 2,70 Prozent auf 622,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Tesla (-12,33 Prozent auf 182,20 USD), Lucid (-6,56 Prozent auf 2,64 USD), PayPal (-4,03 Prozent auf 60,48 USD), Marvell Technology (-2,16 Prozent auf 70,72 USD) und ON Semiconductor (-2,16 Prozent auf 73,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 25 248 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,772 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,79 erwartet. Mit 6,81 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

