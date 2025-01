Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,69 Prozent schwächer bei 21 091,25 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,410 Prozent höher bei 21 324,98 Punkten, nach 21 237,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 21 087,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 330,59 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.12.2024, lag der NASDAQ 100 bei 22 096,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 174,05 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16 830,71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0,551 Prozent zu. Bei 21 703,49 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 538,33 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 5,52 Prozent auf 84,84 USD), Constellation Energy (+ 4,81 Prozent auf 315,24 USD), Applied Materials (+ 4,54 Prozent auf 186,48 USD), KLA-Tencor (+ 4,33 Prozent auf 747,26 USD) und Exelon (+ 3,47 Prozent auf 39,34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Apple (-4,04 Prozent auf 228,26 USD), Enphase Energy (-3,58 Prozent auf 63,47 USD), Tesla (-3,36 Prozent auf 413,82 USD), Warner Bros Discovery (-3,27 Prozent auf 9,47 USD) und ON Semiconductor (-3,11 Prozent auf 53,51 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 52 041 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,477 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at